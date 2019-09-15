Жириновский предложил выдавать российские паспорта всем украинцам

Владимир Жириновский нашел способ остановить «американизацию» Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдавать российские паспорта всем гражданам Украины. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
По мнению Жириновского, выдача российских документов поможет остановить «американизацию» республики. «[Выдавать паспорта РФ] не только на Донбассе, а вообще всем желающим на Украине», — написал политик. Глава ЛДПР предположил, что подобная тактика приведет к тому, что в республике не останется граждан Украины.
Российская паспортизация на Украине началась весной 2019 года. Соответствующий указ издал президент страны Владимир Путин. Он заявил, что для жителей Донбасса получение главного документа РФ будет упрощено.