В аэропорту Кирова сняты все ограничения

Небо над Кировом открыли для воздушных судов
В аэропорту Кирова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает Росавиация.
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«В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — пишет Росавиация в telegram-канале. Они вводились в 11:24 по московскому времени.
Сегодня сразу в нескольких городах в России в аэропортах вводились ограничения. Они коснулись таких городов как Киров, Тамбов, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Ижевск, Иваново, Москва, Ярославль.
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