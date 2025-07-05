В аэропорту Кирова сняты все ограничения

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Небо над Кировом открыли для воздушных судов
Небо над Кировом открыли для воздушных судов Фото:

В аэропорту Кирова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает Росавиация.

«В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — пишет Росавиация в telegram-канале. Они вводились в 11:24 по московскому времени.

Сегодня сразу в нескольких городах в России в аэропортах вводились ограничения. Они коснулись таких городов как Киров, Тамбов, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Ижевск, Иваново, Москва, Ярославль.

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В аэропорту Кирова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает Росавиация. «В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — пишет Росавиация в telegram-канале. Они вводились в 11:24 по московскому времени. Сегодня сразу в нескольких городах в России в аэропортах вводились ограничения. Они коснулись таких городов как Киров, Тамбов, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Ижевск, Иваново, Москва, Ярославль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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