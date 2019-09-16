Роскосмос опроверг возвращение пистолетов на орбиту

Российские космонавты могли пользоваться оружием до 2007 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Гендиректор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков опроверг информацию о том, что Роскосмос намерен возобновить снабжение российских космонавтов огнестрельным оружием с 2025 года. От включения пистолетов в аварийный запас отказались в 2007 году.

«Я прочитал сегодня, что рассматривается вопрос про оружие, но не было никаких обращений пока», — приводит слова Позднякова ТАСС. Он отметил, что аварийный запас для корабля «Орел» будет включать в себя то же самое, что до этого. «Скажут укладывать [пистолет] — будем укладывать», — добавил Поздняков РИА «Новости».

Как писало «URA.RU», ранее в госкорпорации «Роскосмос» не исключили, что в аварийные запасы для корабля нового поколения «Орел» (первый полет запланирован на 2025 год) может быть добавлен пистолет. Российские космонавты могли пользоваться оружием до 2007 года. От него пришлось отказаться по техническим и юридическим причинам.