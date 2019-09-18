Украина признала тяжесть антироссийских санкций для Запада

Украинские чиновники считают, что сохранение санкций против РФ дорого обходиться Европе и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюзу в последнее время становится все труднее соблюдать антироссийские санкции, введенные после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта на Донбассе. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их. Тем не менее, пока все санкции против РФ действуют в полном объеме», — заявил глава украинского МИДа в интервью немецкому изданию Welt.

Пристайко считает, что недавнее восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является ярким примером слабости антироссийских позиций в Европе. Несмотря на это, украинский министр полагает, что санкции Запада наносят серьезный вред российской экономике и «побуждают Москву двигаться в правильном направлении».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия», призвал западные страны продолжить политику экономических санкций в отношении России. Украинский лидер подчеркнул, что пока «Украина теряет» людей», ограничения, введенные Евросоюзом и США против РФ, ни в коем случае не должны сниматься

США и страны Евросоюза начали вводить политические и экономические ограничения по отношению к России в 2014 году. Поводом для этого стало вхождение Крыма в состав РФ и война в Донбассе, сепаратистские настроения в котором, по мнению западных стран и Киева, активно поддерживались Москвой, напоминает агентство Nation News.