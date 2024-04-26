Глава Центробанка: как конфискация российских активов скажется на РФ

У России достаточно резервов, чтобы купировать риски финансовой стабильности от конфискации активов страны. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«У нас достаточно резервов, которые не подвержены влиянию санкций, и их достаточно для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности», — заявила Набиуллина во время заседания ЦБ. Она также отметила, что операции РФ по замороженным активам давно прекращены. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
Ранее в Кремле пообещали, что интересы РФ при конфискации ее активов будут защищены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что будут приниматься ответные меры, соответствующие интересам страны.
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