Глава Центробанка: как конфискация российских активов скажется на РФ

Набиуллина: у РФ есть резервы, чтобы купировать риски от конфискованных активов

26 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Набиулина заявила, что РФ давно прекратила операции по своим замороженным активам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У России достаточно резервов, чтобы купировать риски финансовой стабильности от конфискации активов страны. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «У нас достаточно резервов, которые не подвержены влиянию санкций, и их достаточно для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности», — заявила Набиуллина во время заседания ЦБ. Она также отметила, что операции РФ по замороженным активам давно прекращены. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Ранее в Кремле пообещали, что интересы РФ при конфискации ее активов будут защищены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что будут приниматься ответные меры, соответствующие интересам страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У России достаточно резервов, чтобы купировать риски финансовой стабильности от конфискации активов страны. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «У нас достаточно резервов, которые не подвержены влиянию санкций, и их достаточно для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности», — заявила Набиуллина во время заседания ЦБ. Она также отметила, что операции РФ по замороженным активам давно прекращены. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Ранее в Кремле пообещали, что интересы РФ при конфискации ее активов будут защищены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что будут приниматься ответные меры, соответствующие интересам страны.