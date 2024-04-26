Глава Центробанка: как конфискация российских активов скажется на РФ

Набиуллина: у РФ есть резервы, чтобы купировать риски от конфискованных активов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Набиулина заявила, что РФ давно прекратила операции по своим замороженным активам Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

У России достаточно резервов, чтобы купировать риски финансовой стабильности от конфискации активов страны. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«У нас достаточно резервов, которые не подвержены влиянию санкций, и их достаточно для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности», — заявила Набиуллина во время заседания ЦБ. Она также отметила, что операции РФ по замороженным активам давно прекращены. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Ранее в Кремле пообещали, что интересы РФ при конфискации ее активов будут защищены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что будут приниматься ответные меры, соответствующие интересам страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У России достаточно резервов, чтобы купировать риски финансовой стабильности от конфискации активов страны. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «У нас достаточно резервов, которые не подвержены влиянию санкций, и их достаточно для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности», — заявила Набиуллина во время заседания ЦБ. Она также отметила, что операции РФ по замороженным активам давно прекращены. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Ранее в Кремле пообещали, что интересы РФ при конфискации ее активов будут защищены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что будут приниматься ответные меры, соответствующие интересам страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...