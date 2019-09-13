В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России

В Кремле негативно восприняли слова главы Украины Владимира Зеленского о необходимости Запада продолжить санкционную политики в отношении России. Заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Санкции — это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Он отметил, что Москва поддерживает намерения Киева по выполнению минских договоренностей.
Зеленский, выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия», призвал западные страны продолжить политику санкций в отношении России. Украинский лидер подчеркнул, что пока «Украина теряет» людей», ограничения не должны сниматься, напоминает RT.
США и страны Евросоюза начали вводить политические и экономические ограничения по отношению к России в 2014 году. Поводом стало вхождение Крыма в состав РФ и война в Донбассе, сепаратистские настроения в котором, по мнению западных стран и Киева, поддерживались Москвой. Спустя пять лет после референдума в Крыму власти Украины не оставляют намерений вернуть полуостров, напоминает агентство Nation News.