Популярный блогер Рустем Адагамов обрушился с критикой на решение российской телеакадемии вручить премию ТЭФИ-2019 в номинации «Интервьюер» актеру и кинорежиссеру Федору Бондарчуку.
«Знаете, кто сейчас в Москве получил премию ТЭФИ как лучший интервьюер года? Дудь? Ха! ФЕДЯ БОНДАРЧУК», — написал блогер на своей странице в социальной сети Facebook.
В комментариях к записи он отметил, что, по его мнению, именно журналист Юрий Дудь является наиболее достойным претендентом на получение премии в данной номинации. Признание же Бондарчука лучшим интервьюером России Адагамов считает крайне «странным». С мнением блогера согласились и другие представители российского медиасообщества.
Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации «Интервьюер» за программу «Кино в деталях» на телеканале СТС. Его конкурентами были экс-фигурист Алексей Ягудин (Матч ТВ) и телеведущая Наиля Аскер-Заде («Россия 1»).
Церемония вручения телепремии ТЭФИ-2019 прошла в Москве 2 октября. По итогам голосования телеакадемиков, канал «Пятница!» получил 12 статуэток. Иван Ургант («Вечерний Ургант») и видеоблогер Анастасия Ивлеева («Agent Шоу») получили статуэтки как лучшие ведущие. Лучшим ведущим информационной программы стал Дмитрий Губерниев («Все на матч» на «Матч ТВ»), лучшим ведущим общественно-политического ток- шоу — Дмитрий Куликов («Право знать» на «ТВ Центр»). А программа «60 минут», которую на телеканале «Россия 1» ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов, получала премию как лучшее общественно-политическое ток-шоу страны.