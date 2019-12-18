В Кремле оценили предупреждение о подготовке НАТО к масштабному конфликту

НАТО проводит масштабные военные учения Фото: Официальный сайт «НАТО»

Заявление начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к масштабному конфликту является «единственно верным», так как основано на мнении профессионалов, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры альянса действительно вызывает обеспокоенность.

«В данном случае речь идет о мнении профессионалов, основанном на анализе этих маневров, — сказал Дмитрий Песков „URA.RU“. — Давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может. Но не секрет, что продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО, вызывает обеспокоенность».

Валерий Герасимов сделал вывод о подготовке НАТО к конфликту исходя из того, что альянс проводит учения в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей. При этом военный аналитик Алексей Хлопотов прокомментировал «URA.RU», что европейцы не желают войны, так как все еще помнят последствия Второй мировой войны.