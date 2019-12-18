Военный эксперт объяснил, почему России не нужно бояться войны с НАТО

Страны НАТО усилили военную активность в Восточной Европе Фото: depositphotos.com

Европейские страны, входящие в НАТО, не желают войны, потому что они все еще помнят последствия Второй мировой войны. Таким образом военный аналитик Алексей Хлопотов прокомментировал «URA.RU» заявление главы Генштаба Минобороны России Валерия Герасимова, что НАТО планирует «крупномасштабный военный конфликт».

«Что касается НАТО, как показал недавний саммит, им совсем не до войны. <…> Необходимо четко понимать, что Европа хорошо помнит 1945 год и не желает его повторения. Европейцы не желают выходить из зоны комфорта», — заявил Хлопотов. По его словам, Европе проще и выгоднее договариваться с Россией и вести бизнес.

Между тем, военный аналитик подчеркнул, что военное столкновение между Россией и НАТО может закончиться ядерной катастрофой. «Последствия этого очевидны всем, так что заявление Герасимова — не более чем лукавая попытка повлиять на внутриполитическую ситуацию в России», — пояснил эксперт.