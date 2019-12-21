20 декабря 2019

Администрация Трампа, которая выступила против «санкций из ада» в отношении РФ, сорвала военную помощь Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, трамп дональд
Дональд Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о военной помощи УкраинеФото: depositphotos.com

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа вынудили демократов в Палате представителей Конгресса убрать из плана бюджета правительства в 2020 году требование о незамедлительной военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщила газета The Washington Post.

Демократы, как отмечается, хотели включить в пакет документов пункт, который требовал от Белого дома выделения 250 млн долларов для оказания военной помощи Киеву. Тем не менее администрация Трампа выступила категорически против этого, пригрозив президентским вето, что привело бы к остановке работы правительства. Демократы согласились убрать этот пункт из законопроекта, который позже был принят в обеих палатах Конгресса.

Ранее, как напоминает «Царьград», администрация Дональда Трампа выступила против введения пакета жестких ограничений против России, который в американских СМИ окрестили «санкциями из ада». Чиновники считают, что документ необходимо доработать, поскольку он может нанести серьезный вред европейским союзникам. Предлагаемые санкции, к слову, предусматривают новые ограничения на российские банки, госдолг РФ и энергетический сектор.

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