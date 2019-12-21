Дональд Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о военной помощи Украине Фото: depositphotos.com

Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа вынудили демократов в Палате представителей Конгресса убрать из плана бюджета правительства в 2020 году требование о незамедлительной военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщила газета The Washington Post.

Демократы, как отмечается, хотели включить в пакет документов пункт, который требовал от Белого дома выделения 250 млн долларов для оказания военной помощи Киеву. Тем не менее администрация Трампа выступила категорически против этого, пригрозив президентским вето, что привело бы к остановке работы правительства. Демократы согласились убрать этот пункт из законопроекта, который позже был принят в обеих палатах Конгресса.