Религиовед назвал три причины, почему Рождество перестало быть главным праздником в России

За время существования СССР значение Рождества было размыто Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рождество в отличие от Нового года не сможет стать в России главным национальном праздником из-за советского прошлого, особенностей православного мировоззрения и нелогичного использования религиозного календаря. Таким мнением с «URA.RU» поделился религиовед Юрий Табак.

Как рассказал Табак, в первую очередь существует разница между христианским пониманием Рождества на Западе и на Востоке, в частности — в России. «На Западе его воспринимают как радость за рождение спасителя. В России же восприятие праздника всегда было более трагическим. Православие, скорее, трактует это событие как идею смерти ради спасения человечества», — отметил собеседник «URA.RU».

По словам религиоведа, Рождество исторически воспринималось в России в качестве главного праздника, но за время существования СССР ситуация резко изменилась. «В СССР осознанно боролись с религиозными торжествами и духовным сознанием. Поскольку Новый год и Рождество идут рядом, то было сделано все, чтобы последнее было забыто. Фактически Новый год был сакрализован советской властью. Традиция эта продолжается до сих пор — со всеми сопутствующими атрибутами в виде мандаринов, елок и салата оливье», — указывает Табак.

Еще одним фактором, который играет против популяризации праздника, является использование Юлианского календаря, на который опирается РПЦ. «На Западе протестанты и католики опираются на Григорианский календарь — там все логично. 25 декабря — Рождество, а Новый год идет уже после и проходит как бы параллельно. В Юлианском календаре все наоборот. Уже во время поста наступает Новый год, во время которого принято выпивать и не ограничивать себя в еде. А потом вдруг через несколько дней празднуется Рождество», — рассказал Табак. По его словам, среди священников РПЦ есть мнение, что в России нужно также перейти на использование Григорианского календаря, однако такая позиция является непопулярной.