СК начал проверку из-за ложных сведений о числе заболевших коронавирусом в России

СК РФ начал доследственную проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следственный комитет начал проверку из-за появления ложных сведений о числе заразившихся коронавирусом в России. Распространителей недостоверной информации подозревают в намеренном усилении панических настроений.

«Проверка ведется по части 1 статьи 237 („Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей“) и части 4 статьи 128.1 („Клевета“) РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За искажение информации распространителям фейковых данных грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Нарушение статьи «Клевета» предусматривает наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день известно о 438 случаев заражения коронавирусом в России, 20 человек выздоровели. Власти РФ не планируют ужесточать карантинные меры по противодействию коронавирусу. Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал гражданам сократить личные встречи со своими пожилыми родственниками из-за пандемии коронавируса.

Ранее в МВД сообщили, что россиянку будут судить за распространение фейков о коронавирусе. В полиции продолжают устанавливать лица, которые распространяют ложную информацию о коронавирусной инфекции.