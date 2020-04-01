Дональд Трам пообещал американцам «тяжелые недели» и «свет в конце тоннеля» из-за коронавируса

Дональд Трамп предрек пик заражения коронавирусом в США Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил согражданам, что ближайшие две недели будут тяжелыми в связи с пандемией коронавируса. От заражения инфекцией в стране за минувшие сутки погибли уже 770 человек.

«Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь… мы увидим свет в конце тоннеля», — цитирует РИА «Новости» слова Трампа с брифинга.

Как сообщает телекомпания CNN, за минувшие сутки в Америке скончались 770 человек, которым врачи поставили диагноз коронавирус. Всего в США зафиксировано более 184 тысяч случаев заражения коронавирусом, в результате чего умер 3721 человек. Выздороветь сумели 6043 человека, сообщает телеканал данные со ссылкой на Университет Джона Хопкинса. Отмечается, что число жертв коронавируса в США превысило количество смертей в Китае, где, по официальным данным, за время эпидемии умерли 3309 человек, отмечает RT. Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 Дебора Биркс предположила, что вследствие пандемии заболевания в США могут умереть от 100 до 200 тысяч человек, пишет ТАСС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире зафиксированы более 830 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 41 тысячи человек скончались.