Глава Башкирии предложил демократизировать режим самоизоляции

Некоторым жителям Башкирии могут разрешить работать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции продолжит действовать в Башкирии на следующей неделе. При этом, его могут демократизировать. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

«На этой неделе самоизоляция действует, на следующей — действует, настраиваемся так. Посмотрим по ситуации, возможно мы [режим], скажем так, демократизируем», — цитирует Хабирова «Интерфакс».

Глава республики считает, что правительство должно обезопасить население от коронавируса, но при этом «не убить экономику». Хабиров подчеркнул, что решение должно быть умным и ответственным. В оперштабе допускают, что на следующей неделе некоторым жителям республики могут разрешить вернуться к работе. Это зависит от того, будет ли расти количество заболевших коронавирусом. Если ситуация будет стабильна, режим самоизоляции может стать мягче.

Накануне президент России Владимир Путин продлил до конца апреля установленный ранее режим нерабочих дней. При этом глава государства наделил губернаторов дополнительными полномочиями по определению конкретного набора профилактических мер для той или иной территории, сообщает Life.