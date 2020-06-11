После непродолжительного роста на фоне публикации отчета Минэнерго США, котировки августовских фьючерсов на нефть вернулись к предотчетным показателям и продолжили свое падение. Баррель марки Brent к моменту закрытия торгов остановился на уровне 40,80 долларов за баррель (-0,93%), американская нефть WTI торгуется за 38,59 долларов за бочку (-1,02%).
Колебания нефтяных фьючерсов не отразились на курсе российской валюты. Рубль продолжает укреплять позиции по отношению к доллару — 68,44 (-14 копеек). Курс евро показал незначительный рост — 77,82 (+13 копеек).
Что происходит в России?
Для работающих 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию — россиян предусмотрена повышенная оплата труда. По мнению Совфеда, жители страны не должны потерять в зарплате из-за ставшего выходным дня голосования.
Госдума вводит
В Минстрое рассматривают возможность
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по сокращению расходов потребителей в период карантина по коронавирусу. Согласно исследованиям Сбербанка, жесткие ограничительные меры, введенные в этих городах, привели к непропорционально большим потерям по сравнению с другими субъектами РФ. Также в лидерах по данному показателю оказались Тюменская область и ЯНАО.
Клиенты Сбербанка столкнулись со списанием перечисленных им единовременных выплат на детей в счет погашения долгов, несмотря на запрет взыскания задолженностей из перечисляемых соцвыплат. В Себрбанке назвали данные случаи «не системными» и заявили о проведении проверки.
Объем экспорта российской нефти с января по апрель этого года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 30,02 $ миллиарда. Физический экспорт за данный период сократился на 4% — до 84,9 млн тонн.
В канун дня России URA.RU проведет онлайн-концерт, на котором зрители услышат свои любимые песни. Трансляция начнется 11 июня в 19:00 на сайте и в социальных сетях URA.RU при поддержке компании «ФОРЭС», которая в этом году отмечает 20-летие производственной деятельности.
Что происходит в мире?
Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии. Рейтинг рассчитывался на фоне четырех показателей: величины госдолга, безработицы, налоговых сборов и зависимости от международной торговли.
Запасы нефти в США достигли исторического рекорда. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей — до рекордных 538,065 млн баррелей. Это следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Украина получила от Евросоюза
Прогнозы экспертов
Российская экономика
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