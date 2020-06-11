Повышенную зарплату получат те, кто будет работать в день голосования по Конституции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После непродолжительного роста на фоне публикации отчета Минэнерго США, котировки августовских фьючерсов на нефть вернулись к предотчетным показателям и продолжили свое падение. Баррель марки Brent к моменту закрытия торгов остановился на уровне 40,80 долларов за баррель (-0,93%), американская нефть WTI торгуется за 38,59 долларов за бочку (-1,02%).

Колебания нефтяных фьючерсов не отразились на курсе российской валюты. Рубль продолжает укреплять позиции по отношению к доллару — 68,44 (-14 копеек). Курс евро показал незначительный рост — 77,82 (+13 копеек).

Что происходит в России?

Для работающих 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию — россиян предусмотрена повышенная оплата труда. По мнению Совфеда, жители страны не должны потерять в зарплате из-за ставшего выходным дня голосования.

Госдума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров. Инициатива предусматривает годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей для ИП и малого бизнеса. Кроме того, пенсионерам, не имеющим других источников доходов кроме пенсии, представляется рассрочка по взысканию задолженности по кредитам до миллиона рублей сроком на два года. Эта норма не будет распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

В Минстрое рассматривают возможность приостановки повышения тарифов на ЖКХ , ежегодная индексация которых запланирована на 1 июля. Глава ведомства Владимир Якушев заявил, что данная мера предлагалась как часть национального плана восстановления экономики. Однако, по словам заместителя Якушева Максима Егорова, в случае отказа от индексации тарифов, ЖКХ недополучит около 300 миллиардов рублей . «Это только по воде и теплу, я не говорю ни про электроэнергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Отрасль этого не выдержит», — подчеркнул он.

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по сокращению расходов потребителей в период карантина по коронавирусу. Согласно исследованиям Сбербанка, жесткие ограничительные меры, введенные в этих городах, привели к непропорционально большим потерям по сравнению с другими субъектами РФ. Также в лидерах по данному показателю оказались Тюменская область и ЯНАО.

Клиенты Сбербанка столкнулись со списанием перечисленных им единовременных выплат на детей в счет погашения долгов, несмотря на запрет взыскания задолженностей из перечисляемых соцвыплат. В Себрбанке назвали данные случаи «не системными» и заявили о проведении проверки.

Объем экспорта российской нефти с января по апрель этого года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 30,02 $ миллиарда. Физический экспорт за данный период сократился на 4% — до 84,9 млн тонн.

В канун дня России URA.RU проведет онлайн-концерт, на котором зрители услышат свои любимые песни. Трансляция начнется 11 июня в 19:00 на сайте и в социальных сетях URA.RU при поддержке компании «ФОРЭС», которая в этом году отмечает 20-летие производственной деятельности.

Что происходит в мире?

Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии. Рейтинг рассчитывался на фоне четырех показателей: величины госдолга, безработицы, налоговых сборов и зависимости от международной торговли.

Запасы нефти в США достигли исторического рекорда. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей — до рекордных 538,065 млн баррелей. Это следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Украина получила от Евросоюза кредит на 500 миллионов евро . Он будет направлен на развитие экономики страны. Таким образом, с 2014 года Еврокомиссия выделила стране 3,8 миллиардов евро, что является самым большим объемом макрофинансовой помощи государству вне ЕС.

Прогнозы экспертов

Российская экономика сократится в 2020 году на 8% при постепенном ослаблении пандемии и на 10% в случае повторной вспышки, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития. Пандемия уже привела к самой суровой экономической рецессии в мире за 100 лет.

В 2020 году ожидается рекордное падение мирового спроса на газ. В 2020 году спрос может упасть на 4% или на 150 миллиардов кубометров, что станет самым большим снижением за всю историю газового рынка. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

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