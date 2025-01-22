Слуцкий назвал перебором начинать все заседания Госдумы с гимна РФ

Лидер ЛДПР Слуцкий: начинать заседания Госдумы с гимна России это «перебор»
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По словам Слуцкого, он бы не стал принимать инициативу
По словам Слуцкого, он бы не стал принимать инициативу Фото:

Начинать каждое заседание Государственной Думы с официального гимна РФ было бы «перебором». Такой позицией поделился председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы с уважением относимся к нашему гимну и другим государственным атрибутам и символике, но каждое заседание [слушать гимн РФ]... Наверное, будет перебором», — сказал парламентарий. Его слова передает Life.

Ранее, по данным местных СМИ, депутат Думы Томска Юрий Ворошилин предложил включать российский гимн перед заседаниями. По его словам, нововведение придаст собраниям особую торжественность и поможет участвующим почувствовать возложенную на них ответственность за судьбу страны.

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Начинать каждое заседание Государственной Думы с официального гимна РФ было бы «перебором». Такой позицией поделился председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы с уважением относимся к нашему гимну и другим государственным атрибутам и символике, но каждое заседание [слушать гимн РФ]... Наверное, будет перебором», — сказал парламентарий. Его слова передает Life. Ранее, по данным местных СМИ, депутат Думы Томска Юрий Ворошилин предложил включать российский гимн перед заседаниями. По его словам, нововведение придаст собраниям особую торжественность и поможет участвующим почувствовать возложенную на них ответственность за судьбу страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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