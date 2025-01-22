Зеленский впервые рассказал о срыве стамбульских переговорах

Президент Украина Владимир Зеленский впервые прокомментировал стамбульские переговоры Москвы и Киева в 2022 году. По его словам, они были сорваны из-за нежелания украинской стороны идти на компромиссы, которые бы могли привести к потере президентского поста.
«Они сказали: я отступаю, а они заменяют меня на пророссийского [Виктора] Медведчука. И я больше не президент», — раскрыл Зеленский причину отказа от переговоров. Его слова приводит RT.
Переговоры в Стамбуле были в марте 2022 года. Ключевым тогда стало то, что Киев принимает нейтральный статус и отказывается от иностранного оружия. Однако после отвода российских войск от Киева Украина разорвала предварительный договор о мире. The American Conservative пишет, что переговоры сорвали США. По одной из версий, Вашингтон не верил в успех стамбульских соглашений.
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