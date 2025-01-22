Минск обвинил Европарламент в грубом вмешательстве в выборы Беларуси

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В Беларуси проходят президентские выборы
В Беларуси проходят президентские выборы Фото:

Европарламент подготовил проект резолюции, который заранее осуждает президентские выборы в Беларуси, это грубое вмешательство в дела республики. Об этом заявил представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз. 

«Проект [резолюции в отношении выборов] является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободу волеизъявления белорусских граждан», — сказал Глаз журналистам. Слова приводит Белта. 

Дипломат напомнил, что у МИД Беларуси есть заявление европейской службы, которое она собирается сделать по итогам выборов. По словам Глаза, Минск замечал, что Европа несколько раз заранее готовит обвинения в адрес Беларуси. 

Основной день выборов в Беларуси будет 26 января. А с 21 по 25 января идет досрочное голосование. По данным МИД, аккредитовано более 450 международных наблюдателей из 49 стран. 

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Европарламент подготовил проект резолюции, который заранее осуждает президентские выборы в Беларуси, это грубое вмешательство в дела республики. Об этом заявил представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз.  «Проект [резолюции в отношении выборов] является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободу волеизъявления белорусских граждан», — сказал Глаз журналистам. Слова приводит Белта.  Дипломат напомнил, что у МИД Беларуси есть заявление европейской службы, которое она собирается сделать по итогам выборов. По словам Глаза, Минск замечал, что Европа несколько раз заранее готовит обвинения в адрес Беларуси.  Основной день выборов в Беларуси будет 26 января. А с 21 по 25 января идет досрочное голосование. По данным МИД, аккредитовано более 450 международных наблюдателей из 49 стран. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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