Горбачев ответил на обвинения в желании отдать Карелию финнам

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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев услышал о передаче Карелии Финляндии впервые Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший глава СССР Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что во времена его президентства решался вопрос о передаче Карелии Финляндии. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».

«Для меня это новость», — прокомментировал он слухи. Горбачев отметил, что он в этом направлении даже ничего не предпринимал.

Ранее бывший дипломат Юкка Сеппинен заявил, что СССР при Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии Финляндии. Однако глава пресс-службы «Горбачев-Фонда» Павел Палажченко опроверг эту информацию, пишет RT. Он назвал слухи «выдумкой безответственных людей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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