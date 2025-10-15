«Связаны узами брака и дружбы»: Путин указал на глубокие связи России и Сирии

Путин заявил о глубоких связях между Россией и Сирией
Между Россией и Сирией сложились особые отношения, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что между РФ и Сирией за многие десятилетия сложились особые отношения. Об этом он сообщил на встрече с временным президентом Сирии Ахмедом Шараа. 

«Между Россией и Сирией за многие десятилетия сложились особые отношения. Отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер. У нас глубокие связи. Сотни, а может тысячи людей, связаны между собой узами брака, дружбы», — подчеркнул российский лидер. URA.RU ведет прямую трансляцию переговоров.

Встреча глав государств проходит в рамках укрепления двустороннего сотрудничества между Москвой и Дамаском. Российско-сирийские отношения традиционно развиваются в различных сферах, включая политическое, экономическое и военное сотрудничество.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах Владимира Путина и временного сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Москве планируется обсудить дальнейшую судьбу российских военных баз в Сирии, а также вопросы развития двусторонних отношений. Визит Шараа в Россию проходит 15 октября 2025 года и сопровождается рассмотрением ключевых аспектов сотрудничества между двумя странами.

