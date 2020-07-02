Один из аккаунтов МИД России в Twitter взломали хакеры

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Злоумышленники взломали аккаунт МИД несколько часов назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter взломали. На странице ведомства появилось объявление о продаже базы данных туристов.

Взлом аккаунта был осуществлен более 12 часов назад. Две записи о продаже данных появились еще ночью, однако доступны до сих пор, уточняет News.ru. Пока в МИДе комментировали произошедшее.

Хакеры уже неоднократно взламывали аккаунты представителей власти в социальных сетях. В частности, в прошлом году был взломан профиль бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Twitter.

Скриншот Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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