Лояльные избиратели могут проигнорировать региональные выборы, считают политологи Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

На осенних региональных выборах власти могут столкнуться с низкой явкой лояльных избирателей. Такой прогноз сделал фонд «Петербургская политика» в своем индексе электоральной управляемости регионов.

«Часть из них считает свой долг перед властью выполненным голосованием 1 июля», — приводит газета «Ведомости» выдержку из аналитического документа. Авторы исследования напоминают, что с аналогичной проблемой власти столкнулись в 2018 году, когда «мобилизация лоялистов» на региональные выборы через полгода после президентских вызвала проблемы. Результатом, как отмечается, стало поражение четырех кандидатов от власти на губернаторских выборах. Тогда свою роль так же сыграла пенсионная реформа, однако сейчас на ее место могут встать экономические проблемы из-за пандемии.

С таким прогнозом согласен политолог Константин Калачев. По его словам, во второй раз избирателей будет сложно мобилизовать. Больше других в зоне риска выборы губернаторов Иркутской области, Пермского и Камчатского края. « Все эти регионы не относятся к числу наиболее электорально управляемых, и там у поддержанных Кремлем кандидатов могут появиться сильные конкуренты», — пишет издание со ссылкой на политолога.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. За изменение основного закона высказались 57,7 млн россиян и 52,95% от общего числа избирателей — больше, чем проголосовало за самого Путина на президентских выборах в 2018 году (56,4 млн человек, 51,84%).

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