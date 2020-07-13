Работающим инвалидам хотят вернуть индексацию пенсий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Августовские фьючерсы североморской нефти марки Brent торгуются на отметке 42,84 долларов за баррель (-0,43%), техасская нефть WTI стоит 40,16 долларов за бочку (-0,39%). По мнению экономистов, цены на нефть продолжат падение, уже по итогам этой недели Brent и WTI могут подешеветь на 3% и 4% соответственно.

Нестабильная ситуация на нефтяном рынке не позволила укрепиться российской валюте — по итогам недели рубль показал незначительный рост к доллару и евро. К закрытию торгов доллар остановился на отметке 70,65 рублей (-0,37%), евро — 80 рублей (-0,24%). По мнению аналитиков, рубль продолжит расти , несмотря на колебания рынков.

Ситуация в России

Россиянам, работающим удаленно, компенсируют расходы. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, которые поддержал Минтруд, сотрудник может запросить у работодателя возмещение затрат на электроэнергию, телефонные звонки и использование личного компьютера. Однако, компенсация не является обязательной и должна обговариваться с самим работодателям.



Работающих пенсионеров ждет повышение пенсий уже с 1 августа. Максимальная прибавка составит 3 пенсионных балла, или 279 рублей. По словам зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмилы Пискуновой, вместо подобных корректировок необходимо принять законопроект об индексации выплат данной группе пенсионеров.

Работающим инвалидам хотят вернуть индексацию пенсий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению авторов, размер страховых пенсий для данных россиян не обеспечивает достойный уровень жизни. В случае, если законопроект примут, ежегодная индексация затронет примерно 1,5 миллиона граждан страны. Согласно документу, на инициативу предполагается выделить около 83,5 миллиардов рублей.

В России резко подорожал анальгин. Популярное среди жителей страны обезболивающее средство за прошедший месяц прибавило в цене порядка 38%. Основная причина — рост стоимости импортных составляющих из Китая и Индии, из-за которого в дальнейшем могут подняться цены и на другие препараты.

В России появился новый вид мошенничества. По информации Центробанка, мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу , не содержащую определенных сведений о виде заработка, а лишь призывы к нему. При этом, по данным экспертов ЦБ, объем такой рекламы за время пандемии обогнал объемы традиционных реклам финансовых услуг.

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл данные по доле дефицита бюджета ВВП . В отчете ведомства с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май этого года, по сравнению с предыдущими, отсутствуют показатели отношения дефицита бюджета, по которому ведется расчет месячной оценки объема ВВП.

Ситуация в мире

Германия призвала Евросоюз ввести санкции против России — немецкие политики обвиняют Москву в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Кибератака на сети федерального собрания Германии произошла весной 2015 года. В результате рассылки сотрудникам собрания фишинговых писем, злоумышленникам получили доступ к 16 гигабайтам данных, в том числе перепискам первых лиц страны. Германия обвинила в атаке российских хакеров.

Страны-участницы ОПЕК+, в числе которых Россия и Саудовская Аравия, собираются увеличить добычу нефти . На фоне постепенного восстановления спроса на углеводороды, нефтяные компании рассматривают возможность сократить добычу в августе на 7,7 миллиона баррелей в сутки, вместо планируемых ранее 9,6 миллиона.

Прогнозы и мнения экспертов

Российскую IT-индустрию ожидает новый взлет после кризиса в связи с повышением спроса на IT-решения для удаленной работы, а также беспрецедентные льготы для индустрии, заключающиеся в понижении налога на прибыль до 3% и взносов в социальные фонды — до 7,6%. По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, российские специалисты готовы развивать новые направления в IT, где порог вхождения в бизнес одинаково труден для всех. Например, квантовые и нейронные технологии.

Страну ждут новые экономические трудности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле смотрят на кризис как на глобальную проблему.

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