Августовские фьючерсы североморской нефти марки Brent торгуются на отметке 42,84 долларов за баррель (-0,43%), техасская нефть WTI стоит 40,16 долларов за бочку (-0,39%). По мнению экономистов, цены на нефть продолжат падение, уже по итогам этой недели Brent и WTI
Нестабильная ситуация на нефтяном рынке не позволила укрепиться российской валюте — по итогам недели рубль показал незначительный рост к доллару и евро. К закрытию торгов доллар остановился на отметке 70,65 рублей (-0,37%), евро — 80 рублей (-0,24%). По мнению аналитиков,
Ситуация в России
Россиянам, работающим удаленно, компенсируют расходы. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, которые поддержал Минтруд, сотрудник может запросить у работодателя возмещение затрат на электроэнергию, телефонные звонки и использование личного компьютера. Однако, компенсация не является обязательной и должна обговариваться с самим работодателям.
Работающих пенсионеров ждет повышение пенсий уже с 1 августа. Максимальная прибавка составит 3 пенсионных балла, или 279 рублей. По словам зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмилы Пискуновой, вместо подобных корректировок необходимо принять законопроект об индексации выплат данной группе пенсионеров.
Работающим инвалидам хотят вернуть индексацию пенсий. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению авторов, размер страховых пенсий для данных россиян не обеспечивает достойный уровень жизни. В случае, если законопроект примут, ежегодная индексация затронет примерно 1,5 миллиона граждан страны. Согласно документу, на инициативу предполагается выделить около 83,5 миллиардов рублей.
В России резко подорожал анальгин. Популярное среди жителей страны обезболивающее средство за прошедший месяц прибавило в цене порядка 38%. Основная причина — рост стоимости импортных составляющих из Китая и Индии, из-за которого в дальнейшем могут подняться цены и на другие препараты.
В России появился новый вид мошенничества. По информации Центробанка, мошенники стали использовать безадресную
Минфин впервые за несколько лет
Ситуация в мире
Германия призвала Евросоюз
Страны-участницы ОПЕК+, в числе которых Россия и Саудовская Аравия,
Прогнозы и мнения экспертов
Российскую IT-индустрию ожидает
Страну ждут новые экономические трудности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле смотрят на кризис как на глобальную проблему.
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