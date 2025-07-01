В Роспотребнадзоре оценили риск возникновения новой пандемии COVID

Подавляющее большинство коронавирусов, выявленных у летучих мышей, не способны инфицировать клетки человека и не представляют эпидемиологической угрозы. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора Сергей Альховский.
«Подавляющее большинство вирусов летучих мышей не обладают способностью связывать рецепторы человека и инфицировать клетки человека, в связи с чем они не несут никакой эпидемиологической опасности», — рассказал Альховский, комментируя сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном у японской летучей мыши в Гонконге. Его слова передает «Интерфакс».
Ранее китайские исследователи сообщили об обнаружении нового типа коронавируса — HKU5-CoV-2. Предварительно, вирус может передаваться человеку напрямую или через промежуточного носителя, вызывая симптомы, схожие с COVID-19, такие как сильный кашель и пневмония. Однако, как отмечает Альховский, наличие у вируса способности связываться с человеческим рецептором не означает автоматически его опасности для людей.
Патогенность коронавируса определяется не только способностью проникать в клетки человека. Существуют и другие, пока недостаточно изученные, факторы — генетические, экологические и иммунологические. Именно их комплексное воздействие определяет, насколько новый вирус может быть опасен для людей. Альховский отметил, что сообщения о новых коронавирусах нельзя трактовать как угрозу новой пандемии.
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