20 июля 2020

Повысят ли в России пенсионный возраст. Мнение экономиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по благоустройству ЦПКиО. Курган, пенсионер, скамейка, пенсия, цпкио, безработица, мужчина, осень
повышение пенсионного возраста может создать дополнительное напряжение на рынке труда, считает экономист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нового повышения пенсионного возраста в ближайшее время можно точно не опасаться. Такое мнение журналистам выразил экономист и политолог Никита Масленников.

По его словам, государству нужно полтора года, чтобы восстановить занятость населения до докризисных значений. А повышение пенсионного возраста, как отметил экономист, может создать дополнительное напряжение на рынке труда.

«С точки зрения демографических трендов, этот вопрос может вернуться в повестку дня, и обязательно вернется, но где-нибудь в горизонте ближайших 10—12-ти, может быть, 15-ти лет», — цитирует Масленникова «Царьград».

Ранее сообщалось, что в обновленной Конституции есть поправка, которая позволяет запустить новую пенсионную реформу. Речь идет об обязанности детей заботиться о своих родителях, которая теперь закреплена в Основном законе. По мнению экспертов, о новой пенсионной реформе заговорят после выборов в Госдуму, которые ожидаются осенью 2021 года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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