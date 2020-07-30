Экс-посол США объяснил, как в России выберут преемника Путину

Джон Теффт считает, что от выбора преемника в РФ зависит безопасность США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-посол США в России Джон Теффт опубликовал свой труд, в котором описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина. Он особо подчеркнул, что выбор в РФ коренным образом повлияет на внешнюю политику США и ее безопасность.

Теффт в 28-страничной методичке (опубликована на сайте исследовательской корпорации корпорации RAND) сообщает, что личные взгляды российского президента могут повлиять на жизненно важные интересы не только в США, но и по всему миру, пишет «Московский комсомолец». Он добавляет, что «Россия остается пока единственной страной в мире, способной уничтожить Соединенные Штаты своим ядерным оружием».

Бывший посол придерживается мнения, что новый президент РФ должен будет выбирать: сохранять враждебный курс президента Путина к либеральному порядку, который был развит при помощи США или изменить его. Он отметил, что политика в России носит «вотчинный характер», а все решения основываются на личных связях. «Деловые сделки и деньги могут быть такими же политическими факторами, как и хорошие политические идеи», — считает Теффт. Путина бывший посол США считает арбитром при решении любых важных вопросов, и по его убеждению, многие россияне не могут себе представить страну без такого человека.

Теффт также подчеркивает, что Путин не собирается принимать решение о преемнике в вакууме. Глава России, по его мнению, будет учитывать многочисленные факторы: одни будут иметь прямое причинно-следственное влияние на преемственность, а другие послужат важными следствиями для расчетов Путина и его потенциальных преемников. В конце Тефт подчеркивает, что каким бы ни был выбор Путина, американским властям необходимо быть готовыми к этому решению.

Ранее URA.RU писало, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл имя одного из наиболее вероятных преемников президента России Владимира Путина. В интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону он заявил, что наиболее вероятный кандидат — это экс-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев.

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