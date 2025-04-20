Обменянные боевики «Азова»* недовольны медлительностью Киева

Боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в Российской Федерации) Владислав Хруль и Максим Холопченко, переданные украинской стороне в ходе обмена, выразили недовольство медленными действиями киевского режима. Они не намерены вновь принимать участие в боевых операциях. Об этом сообщают сами боевики.
«Мы между собой общаемся, и все, конечно, негативно против этого (медленного обмена — прим. URA.RU) настроены. Те, кто сейчас вот сидят, — там некоторые в начале еще дальше собирались служить, контракт подписывать, но сейчас его (желания — прим. URA.RU) уже нет», — передает Хруль в беседе с ТАСС. По его словам, пленные боевики выражают недовольство тем, что руководство их группировки было обменяно в первые месяцы после пленения.
Холопченко также подчеркивает, что не стал бы вновь отправляться на фронт. По его словам, сейчас он испытывает потребность в отдыхе.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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