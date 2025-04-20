Минобороны РФ ответило на нарушение пасхального перемирия ВСУ

Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие, несмотря на то что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем.
«В течении ночи противник применили 48 БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Сообщается, что один из аппаратов был направлен к территории Крыма, а также ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск из орудий и минометов.
Несмотря на это, как уточнили в российском оборонном ведомстве, все группировки ВС РФ войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня. Солдаты оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Ранее было объявлено пасхальное перемирие. Перемирие начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 МСК 21 апреля.
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