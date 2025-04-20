Минобороны РФ ответило на нарушение пасхального перемирия ВСУ

Минобороны: ВСУ нарушили пасхальное перемирие, применив 48 БПЛА
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ВСУ не соблюдают пасхальное перемирие
ВСУ не соблюдают пасхальное перемирие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие, несмотря на то что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем.

«В течении ночи противник применили 48 БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны РФ в  telegram-канале ведомства. Сообщается, что один из аппаратов был направлен к территории Крыма, а также ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск из орудий и минометов.

Несмотря на это, как уточнили в российском оборонном ведомстве, все группировки ВС РФ войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня. Солдаты оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Ранее было объявлено пасхальное перемирие. Перемирие начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 МСК 21 апреля.

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Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие, несмотря на то что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем. «В течении ночи противник применили 48 БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны РФ в  telegram-канале ведомства. Сообщается, что один из аппаратов был направлен к территории Крыма, а также ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск из орудий и минометов. Несмотря на это, как уточнили в российском оборонном ведомстве, все группировки ВС РФ войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня. Солдаты оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Ранее было объявлено пасхальное перемирие. Перемирие начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 МСК 21 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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