Полуголый Дуров с козами поздравил всех с Пасхой. Фото

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Дуров сфотографировался в хлеву и поздравил всех с днем свободы
Дуров сфотографировался в хлеву и поздравил всех с днем свободы Фото:
новость из сюжета
Пасха — 2025

Основатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров поздравил всех с Пасхой, выложив полуобнаженное фото с козами в хлеву. Пост опубликован в его личном канале.

«Happy Easter — the day of Freedom and Rebirth!» («Счастливой Пасхи — с днем Свободы и Возрождения!», — прим. URA.RU), — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Публикацию он сопроводил фотографией, на которой он с голым торсом запечатлен в окружении коз в хлеву.

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Основатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров поздравил всех с Пасхой, выложив полуобнаженное фото с козами в хлеву. Пост опубликован в его личном канале. «Happy Easter — the day of Freedom and Rebirth!» («Счастливой Пасхи — с днем Свободы и Возрождения!», — прим. URA.RU), — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Публикацию он сопроводил фотографией, на которой он с голым торсом запечатлен в окружении коз в хлеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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