Полуголый Дуров с козами поздравил всех с Пасхой. Фото

20 апреля 2025

Дуров сфотографировался в хлеву и поздравил всех с днем свободы Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Пасха — 2025 Основатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров поздравил всех с Пасхой, выложив полуобнаженное фото с козами в хлеву. Пост опубликован в его личном канале. «Happy Easter — the day of Freedom and Rebirth!» («Счастливой Пасхи — с днем Свободы и Возрождения!», — прим. URA.RU), — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Публикацию он сопроводил фотографией, на которой он с голым торсом запечатлен в окружении коз в хлеву.

