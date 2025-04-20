Дуров сфотографировался в хлеву и поздравил всех с днем свободы
новость из сюжетаПасха — 2025
Основатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров поздравил всех с Пасхой, выложив полуобнаженное фото с козами в хлеву. Пост опубликован в его личном канале.
«Happy Easter — the day of Freedom and Rebirth!» («Счастливой Пасхи — с днем Свободы и Возрождения!», — прим. URA.RU), — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Публикацию он сопроводил фотографией, на которой он с голым торсом запечатлен в окружении коз в хлеву.
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