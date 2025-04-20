Украина потребовала извинений у Fox News за «российский Киев»

Министерство иностранных дел Украины потребовало от американского телеканала Fox News извиниться за обозначение Киева как российского города во время трансляции пасхальных богослужений. Спикер МИД Георгий Тихий назвал инцидент ошибкой, требующей разъяснений.
«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и выяснить, кто совершил эту ошибку», — заявил Тихий. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Х.
Инцидент произошел 19 апреля во время трансляции Fox News пасхальных богослужений из храма Христа Спасителя в Москве и Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве. На кадрах из украинской столицы около получаса отображалась плашка «Киев, Россия», после чего ее убрали. Ошибка вызвала резкую реакцию в украинских СМИ и социальных сетях, где некоторые пользователи предположили, что это могло быть не случайностью, а политическим заявлением.
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