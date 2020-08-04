Пентагон развернет крылатые ядерные ракеты для сдерживания России

США намерены развертывать крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России. Об этом говорится в распространенном 4 августа сообщении пресс-службы Пентагона.
«Разработка и развертывание крылатых ядерных ракет морского базирования является необходимым для сдерживания России. <…> США сняли с вооружения последнюю такую ракету в 2010 году, — отмечается в тексте. — Россия, напротив, продолжала всеобъемлющую программу по модернизации и расширению театра военных действий для маломощных и тактических ядерных вооружений», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.
Кроме того, Вашингтон обеспокоен тем, что российская доктрина предусматривает использование ядерных возможностей в ходе военного конфликта. В связи с этим в Пентагоне считают, что их крылатые ядерные ракеты «позволят дать ответ» на развитие военного потенциала соперников США.
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