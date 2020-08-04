04 августа 2020

Пентагон развернет крылатые ядерные ракеты для сдерживания России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
Пентагон развернет крылатые ядерные ракеты морского базирования (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

США намерены развертывать крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России. Об этом говорится в распространенном 4 августа сообщении пресс-службы Пентагона.

«Разработка и развертывание крылатых ядерных ракет морского базирования является необходимым для сдерживания России. <…> США сняли с вооружения последнюю такую ракету в 2010 году, — отмечается в тексте. — Россия, напротив, продолжала всеобъемлющую программу по модернизации и расширению театра военных действий для маломощных и тактических ядерных вооружений», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

Кроме того, Вашингтон обеспокоен тем, что российская доктрина предусматривает использование ядерных возможностей в ходе военного конфликта. В связи с этим в Пентагоне считают, что их крылатые ядерные ракеты «позволят дать ответ» на развитие военного потенциала соперников США.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...