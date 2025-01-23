Путин заявил о дополнительной поддержке российских семей

В России необходимо распространять лучшие практики поддержки материнства и детства, улучшать качество социальной сферы и ее концентрацию на интересы семьи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно и дальше концентрировать особые усилия на распространении лучших практик материнства и детства, улучшении качества социальной сферы, ее настройки на интересы семьи. В целом, необходимо создавать максимально комфортные условия для большой многодетной семьи, состоящей из многих поколений», — сообщил Владимир Путин на конференции, его слова передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что демократические вызовы — самое основное и главное обстоятельство для РФ.
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