Оперштаб нашел чудо-средство для ликвидации мазута в Черном море

Гусев: Черное море планируют очищать биосорбентами, которые эффективнее на 95%
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Черное море планируют очищать новыми средствами
Черное море планируют очищать новыми средствами Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в Черном море согласует с «Транснефтью» использование биосорбентов — они на 95% эффективнее других средств при обработке пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе депутата от Краснодарского края Дмитрия Гусева.

«Представители „Транснефти“ Мария Севастьянова и Марат Гайсин предложили использовать для очистки их разработки — биосорбенты, которые уже запатентованы, их эффективность более 95%», — передает ТАСС итоги совещания в Госдуме. Отмечается, что после подтверждения результативности нового средства оперштаб получит разрешение на проведение испытаний.

Кроме того, очистку воды планируют осуществить с помощью уже подготовленного специального диспергента. Средство безопасно для всех животных, людей и растений, отметили в нефтяной компании.

В начале декабря в восьми километрах от побережья в Керченском проливе произошло затопление танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии случился разлив мазута, который, по мнению экспертов, может кардинально изменить линию берега Черного моря. Журналисты URA.RU ведут репортаж о том, как проходит откачка мазута из затонувшего судна.

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Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в Черном море согласует с «Транснефтью» использование биосорбентов — они на 95% эффективнее других средств при обработке пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе депутата от Краснодарского края Дмитрия Гусева. «Представители „Транснефти“ Мария Севастьянова и Марат Гайсин предложили использовать для очистки их разработки — биосорбенты, которые уже запатентованы, их эффективность более 95%», — передает ТАСС итоги совещания в Госдуме. Отмечается, что после подтверждения результативности нового средства оперштаб получит разрешение на проведение испытаний. Кроме того, очистку воды планируют осуществить с помощью уже подготовленного специального диспергента. Средство безопасно для всех животных, людей и растений, отметили в нефтяной компании. В начале декабря в восьми километрах от побережья в Керченском проливе произошло затопление танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии случился разлив мазута, который, по мнению экспертов, может кардинально изменить линию берега Черного моря. Журналисты URA.RU ведут репортаж о том, как проходит откачка мазута из затонувшего судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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