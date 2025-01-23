Оперштаб нашел чудо-средство для ликвидации мазута в Черном море

Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в Черном море согласует с «Транснефтью» использование биосорбентов — они на 95% эффективнее других средств при обработке пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе депутата от Краснодарского края Дмитрия Гусева.
«Представители „Транснефти“ Мария Севастьянова и Марат Гайсин предложили использовать для очистки их разработки — биосорбенты, которые уже запатентованы, их эффективность более 95%», — передает ТАСС итоги совещания в Госдуме. Отмечается, что после подтверждения результативности нового средства оперштаб получит разрешение на проведение испытаний.
Кроме того, очистку воды планируют осуществить с помощью уже подготовленного специального диспергента. Средство безопасно для всех животных, людей и растений, отметили в нефтяной компании.
В начале декабря в восьми километрах от побережья в Керченском проливе произошло затопление танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии случился разлив мазута, который, по мнению экспертов, может кардинально изменить линию берега Черного моря. Журналисты URA.RU ведут репортаж о том, как проходит откачка мазута из затонувшего судна.
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