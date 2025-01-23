Британский ребенок ослеп из-за фастфуда

В Великобритании восьмилетний мальчик полностью лишился зрения, употребляя только фастфуд. По данным СМИ, ребенок питался наггетсами и сосисками.
«Так как он питался исключительно полуфабрикатами, у него случился дефицит витамина А, который помогает организму вырабатывать родопсин — белок в сетчатке глаза», — передает telegram-канал Mash со ссылкой на врачей. Отмечается, что именно этот пигмент улучшает зрение при слабом освещении.
Недостаток витамина мог способствовать развитию оптической нейропатии — патологии, при которой происходит атрофия зрительного нерва. Сейчас проводится проверка родителей школьника со стороны органов опеки и полиции. Ее целью — установить причины, по которым ребенок не получал необходимых продуктов для правильного питания.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов также рассказал о вреде «быстрой» пищи. По его словам, дети привыкают к такой еде, не успевая тратить полученные калории. Из-за этого возникают проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что употреблять фастфуд важно не более двух раз в месяц. Об этом писала «Национальная служба новостей».
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