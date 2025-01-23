Захарову запутали бесконечные заявления Зеленского о переговорах с РФ

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Захарова намекнула, что все заявления Зеленского о переговорах написаны под диктовку
Захарова намекнула, что все заявления Зеленского о переговорах написаны под диктовку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский сам просил о переговорах в 2022 году, а теперь говорит, что их не было, что это якобы были не переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД Сария Захарова, намекнув, что все заявления о мире Зеленский озвучивал под диктовку.

«В 2022 Зеленский же просил о переговорах. Сейчас он говорит, что этого не было. Под диктовку написаны были и нынешние выступления. <...> Переговоры были якобы не переговоры», — сообщила Мария Захарова на брифинге МИД. Трансляция велась в официальном сообществе министерства «ВКонтакте». Захарова подчеркнула, что главным аспектом во всех заявлениях Зеленского является то, что мира не хочет партия глобальной войны и англосаксы.

Ранее, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной на первых этапах СВО, в 2022 году, якобы нельзя было назвать переговорами. При этом Зеленский признался, что сорвал эти переговоры из-за угрозы потерять президентский пост, пишет «Царьград».

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Украинский лидер Владимир Зеленский сам просил о переговорах в 2022 году, а теперь говорит, что их не было, что это якобы были не переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД Сария Захарова, намекнув, что все заявления о мире Зеленский озвучивал под диктовку. «В 2022 Зеленский же просил о переговорах. Сейчас он говорит, что этого не было. Под диктовку написаны были и нынешние выступления. <...> Переговоры были якобы не переговоры», — сообщила Мария Захарова на брифинге МИД. Трансляция велась в официальном сообществе министерства «ВКонтакте». Захарова подчеркнула, что главным аспектом во всех заявлениях Зеленского является то, что мира не хочет партия глобальной войны и англосаксы. Ранее, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной на первых этапах СВО, в 2022 году, якобы нельзя было назвать переговорами. При этом Зеленский признался, что сорвал эти переговоры из-за угрозы потерять президентский пост, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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