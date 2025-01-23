Правительство поможет аграрному бизнесу рублем

Аграрный бизнес в России получит льготное кредитование на сумму более 42 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на льготное кредитование аграрного бизнеса в 2025 году», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства. Оно транслировалось на официальном сайте властей. По словам премьер-министра, основная часть средств будет направлена на поддержку аграриев через субсидирование займов.
Такое решение позволит фермерам легче встретить сезонные работы в поле, включая покупку топлива, семян и минеральных удобрений для посевной кампании. Мишустин подчеркнул, что благодаря подобным программам уже удалось добиться значительного увеличения производства сельскохозяйственной продукции в стране.
Он напомнил, что за последние пять лет объем урожая зерновых стабильно превышает 120 миллионов тонн. Дополнительное финансирование, инициированное правительством, будет способствовать поддержанию достигнутых показателей, добавил Мишустин.
Ранее стало известно, что с 2025 года ветераны и участники СВО смогут получить грант на начало предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Сумма на разведение крупного рогатого скота составит семь миллионов рублей, а для других направлений — пять миллионов.
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