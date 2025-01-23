«Газпром» перестал справляться с газификацией регионов

Независимые компании по производству газа необходимо подключить к газификации регионов. Об этом сообщил начальник отдела ПАО «Газпром» Алексей Сахаров.
«Обеспечение участия всех газодобывающих компаний страны в покрытии пикового спроса на энергоресурсы в осенне-зимний период, а также в развитии газификации регионов необходимо закрепить в „Энергетической стратегии России на период до 2050 года“», — сказал Сахаров. Его слова передает «Интерфакс».
Он также напомнил, что независимые газовые компании эффективно работают на внутреннем рынке, так как им не нужно вкладывать средства в поддержание и развитие газотранспортной системы страны. По словам Сахарова, в осенне-зимний период потребление газа почти в два раза выше, чем летом. Для удовлетворения этого спроса «Газпром» использует свои возможности по добыче, транспортировке и хранению газа.
Ранее Сахаров поднимал вопрос о необходимости повышения тарифов на транспортировку газа для независимых производителей, указывая на замороженные с 2015 года тарифы. По его словам, они не покрывают себестоимость услуг и не способствуют развитию газовой инфраструктуры.
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