В ДТП под Волгоградом, в результате которого перевернулся школьный автобус, погиб один ребенок, находившийся в салоне. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области.
«В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок-пассажир школьного автобуса», — написали в telegram-канале ГУ МВД России по Волгоградской области. Ранее стало известно, что в 14:00 по МСК на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск около села Шелестово перевернулся школьный автобус, было известно о пострадавших.
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