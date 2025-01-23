Один ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Видео

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В результате ДТП со школьным автобусом погиб один ребенок-пассажир (архивное фото)
В результате ДТП со школьным автобусом погиб один ребенок-пассажир (архивное фото) Фото:

В ДТП под Волгоградом, в результате которого перевернулся школьный автобус, погиб один ребенок, находившийся в салоне. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области.

«В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок-пассажир школьного автобуса», — написали в telegram-канале ГУ МВД России по Волгоградской области. Ранее стало известно, что в 14:00 по МСК на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск около села Шелестово перевернулся школьный автобус, было известно о пострадавших.

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В ДТП под Волгоградом, в результате которого перевернулся школьный автобус, погиб один ребенок, находившийся в салоне. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области. «В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок-пассажир школьного автобуса», — написали в telegram-канале ГУ МВД России по Волгоградской области. Ранее стало известно, что в 14:00 по МСК на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск около села Шелестово перевернулся школьный автобус, было известно о пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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