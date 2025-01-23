В МВД предложили упростить процесс выявления пьяного водителя за рулем

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По мнению МВД, текущее количество протоколов по данному нарушению избыточно
По мнению МВД, текущее количество протоколов по данному нарушению избыточно Фото:

МВД России выступило с инициативой уменьшить объем документов, необходимых для оформления случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в «МВД Медиа».

«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц», — говорится на официальном сайте ведомства. Отмечается, что сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения необходимо составить от трех до пяти документов.

Проект предусматривает отмену обязательности составления двух видов протоколов — об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства. В ведомстве пришли к выводу, что в ряде случаев эта практика является избыточной. Инициатива находится на стадии общественного обсуждения.

Ранее Верховный суд РФ ужесточил наказание для водителей, имитирующих дыхание при проверке на алкотестере. Сейчас это будет рассматриваться как отказ от медицинского освидетельствования.

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МВД России выступило с инициативой уменьшить объем документов, необходимых для оформления случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в «МВД Медиа». «Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц», — говорится на официальном сайте ведомства. Отмечается, что сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения необходимо составить от трех до пяти документов. Проект предусматривает отмену обязательности составления двух видов протоколов — об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства. В ведомстве пришли к выводу, что в ряде случаев эта практика является избыточной. Инициатива находится на стадии общественного обсуждения. Ранее Верховный суд РФ ужесточил наказание для водителей, имитирующих дыхание при проверке на алкотестере. Сейчас это будет рассматриваться как отказ от медицинского освидетельствования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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