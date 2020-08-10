Главная соперница Лукашенко отказалась участвовать в протестах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Главным соперником действующего президента Александра Лукашенко называли Светлану Тихановскую Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Основная соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская не будет принимать участие в акциях протеста, проходящих по всей стране. Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать», — цитирует РИА «Новости» Красулину. По ее словам, Тихановская согласилась с решением своего предвыборного штаба и отказалась от участия в дальнейших мероприятиях.

Светлана Тихановская называлась главной соперницей действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и была уверена в своей победе. После оглашения результатов официальных экзитполов, по которым Лукашенко набрал более 80% всех голосов, по всей стране прокатились акции протеста.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...