Главная соперница Лукашенко отказалась участвовать в протестах

Основная соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская не будет принимать участие в акциях протеста, проходящих по всей стране. Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.
«Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать», — цитирует РИА «Новости» Красулину. По ее словам, Тихановская согласилась с решением своего предвыборного штаба и отказалась от участия в дальнейших мероприятиях.
Светлана Тихановская называлась главной соперницей действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и была уверена в своей победе. После оглашения результатов официальных экзитполов, по которым Лукашенко набрал более 80% всех голосов, по всей стране прокатились акции протеста.
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