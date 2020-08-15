Объем резервного фонда правительства РФ увеличен на 1,8 трлн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость нефти продолжает расти. На межконтинентальной бирже ICE октябрьские фьючерсы на североморскую нефть Brent торгуются по 44,95 доллара за баррель, тем самым увеличившись в цене на 0,33%. Американская нефть WTI с поставкой в сентябре стоит 42,25 доллара за бочку (+0,57%).

По данным Московской биржи, доллар упал на 0,06 до 72,87 рубля. Курс евро, напротив, укрепился и вырос на 0,05 до 86,25 рубля. Согласно прогнозу главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, ослабление рубля летом является временным явлением. В ближайшие месяцы российская валюта может укрепиться , но в перспективе будет дрейфовать в диапазоне 70-75 рублей за доллар. Она отметила, что в последние недели рубль значительно отклонился от обоснованного динамикой цен на нефть значения.

Ситуация в России

В России не продлят выплаты детям до 16 лет, так как из-за кризиса и большого количества субсидий в 2020 году властям придется значительно уменьшить госрасходы, считает экономист Никита Масленников. По его словам, последние выплаты родителям государство может сделать в августе по их запросу, так как им не на что собирать детей в школы. Он отметил, что в России около 40% семей с детьми от 7 до 16 лет являются малообеспеченными.

Самый богатый российский сенатор Валерий Пономарев в 2019 году заработал 2 млрд 767 млн 501 тысячу рублей. На втором месте оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев с доходом 2,35 миллиарда рублей. На третьем — заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский (его состояние составило 1,165 млрд рублей).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился увеличить объем резервного фонда правительства России на 1,8 трлн рублей. Ранее он объявлял, что увеличение резервного фонда кабмина произойдет за счет бюджетных субсидий, невостребованных по другим направлениям.

С начала курортного сезона в Сочи отдохнули уже порядка 1,5 миллиона туристов. Из-за такого наплыва загрузка местных гостиниц в некоторых случаях превышает 100%. Средний уровень загруженности составил 96%. Город уже достиг пиковых показателей прошлого сезона. Россия продолжает возобновлять прерванные из-за пандемии коронавируса международные рейсы: с субботы разрешены полеты уже в Швейцарию . Первый рейс Москва-Женева состоялся 15 августа.

Российским водителям грозит уголовное наказание за обращение в организации, которые проводят техосмотр без аккредитации. Как уточнили в МВД России, за приобретение поддельного документа, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Россияне могут пополнять баланс банковских карт на кассах магазинов. Проект, согласно данным ЦБ, позволит повысить финансовую доступность в отдаленных районах. Первым технологию уже в ближайшие месяцы запустит Промсвязьбанк. Новый сервис также намерены опробовать Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ.

Ситуация в мире

Россия направила Кубе и Никарагуа десять миллионов долларов на обеспечение питанием школьников. Деньги были перечислены в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. В рамках программы ООН закупается сельхозтехника и оплачиваются экспертные консультации местных производителей продовольствия.

США продолжают вводить против Китая новые санкции . Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работать в США китайским технологическим компаниям. Запрет, в частности, могут ввести на работу китайской корпорации Alibaba. Трамп также напомнил, что ранее в стране уже были введены ограничения на деятельность китайской компании Huawei.

Прогнозы и мнения экспертов

На фоне падения прибыли бизнеса в России могут упасть зарплаты и вырасти уровень безработицы. Это, в свою очередь, негативно скажется на потребительском спросе и темпах восстановления экономики. Таким мнением с URA.RU поделился экономист Никита Масленников.

Россиянам посоветовали копить на пенсию. По словам заместителя главы информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, нужно ежемесячно откладывать от зарплаты 10-15% на депозит в банке, однако рублевые вклады могут обесцениться. Также свои деньги можно доверить управляющим из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые будут инвестировать средства по своему усмотрению.

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