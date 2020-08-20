Как скажется убийство Гули на торговцах Урала. «Это грозит войной криминальных кланов»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Надира Салифова расстреляли в ночь на 20 августа в Турции Фото: Instagram Надира Салифова
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Противостояние воров в законе

Убийство вора в законе Гули, собиравшего дань с торговцев Урала, дестабилизирует обстановку на Урале — особенно в Екатеринбурге и Челябинске, уверены опрошенные URA.RU источники в азербайджанской диаспоре, среди силовиков, а также представители криминального мира.

«Гули платили не только азербайджанцы, но и таджики, узбеки, даже русские — многие, кто занимается торговлей овощами и фруктами, — рассказал агентству представитель азербайджанской диаспоры. — Они как вели свой бизнес, так и продолжат. А вот в криминалитете, который контролирует торговлю, будет передел и разборки».

«Все, кто вел дела от имени Гули, все попадут в большой просак! — уверен источник в криминальной среде Екатеринбурга. — Всех азербайджанских торговцев начнут нагибать».

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Сильнее всего смерть Гули может сказаться на ситуации в Челябинске, где долгое время длится конфликт между азербайджанскими кланами и группировкой «Халиулинские». «Июньская история, когда азербайджанцы побили местных авторитетов, теперь развернется в обратную сторону», — уверен представитель криминального мира.

Группировка «Халиулинские» считается подконтрольной вору в законе Зурабу Енделадзе (Зураб Кутаисский, проживал когда-то в Миассе). Его союзником на Урале называют Автандила Кобешавидзе (Авто), арестованного недавно в Одессе и ожидающего экстрадиции в Челябинск.

Как сообщало URA.RU, арбитром в том конфликте должен был выступить чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский — в октябре 2019 освободился из челябинской колонии, где сидел за разбой). Однако конфликт пресекли силовики — МВД и ФСБ провели спецоперацию по задержанию «Халиуллинских».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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