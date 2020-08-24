На фоне протестов Беларусь купит у РФ бронетехнику и вертолеты

Вооруженные силы Белоруссии заключили контракт с представителями российских оборонных предприятий. В рамках договора Россия поставит в республику бронетехнику и боевые вертолеты.
Контракт с российскими предприятиями замминистра обороны по вооружению Белоруссии Сергей Симоненко подписал во время международного военно-технического форума «Армия-2020».«По результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил [Белоруссии]», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Уточняется, что республика закупит у России два батальонных комплекта БТР-82А Арзамасского машиностроительного завода и первую партию из четырех вертолетов Ми-35М. Сроки поставки военной техники не уточняются.
Третью неделю в Белоруссии проходят протесты. Люди выступают против победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Сам белорусский лидер заявил, что Россия окажет помощь в случае внешней военной угрозы, передает сайт VSE42.ru. За эти недели Лукашенко несколько раз звонил президенту РФ Владимиру Путину. В последнем разговоре белорусский глава рассказал о планах по стабилизации обстановке в стране, пишет агентство Nation News.
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