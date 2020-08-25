Банки придумали, как оградить россиян от телефонных мошенников

Банки начнут вычислять мошенников по специальной технологии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские банки с операторами сотовой связи создадут технологию, которая будет блокировать звонки банковских мошенников россиянам. Также кредитные организации защитят себя от вызовов злоумышленников, звонящих под видом клиентов.

Технология предлагает анализировать информацию о разговорах: длительность и количество звонков, пишет газета «Известия». Для внедрения защиты банками, правительству потребуется внести изменения в ФЗ «О связи», связанные с обработкой сведений клиентов операторов сотовой связи и кредитных учреждений. В Минэкономразвития заявлют, что финансовые организации смогут сократить объем финансовых потерь, а граждане — получить дополнительное средство защиты от телефонных мошенников.

При этом руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte СНГ Антон Шульга считает, что новая технология не убережет граждан на 100% от звонков злоумышленников. По его словам, мошенники гибко адаптируются под вводимые ограничения. «Есть вероятность, что они смогут найти способ „обойти“ и такую защиту», — пояснил специалист. По данным экспертов только в 2019 году объем хищения средств со счетов граждан составил более 6,4 млрд рублей.

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