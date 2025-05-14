Бабкина получила травму на юбилейном концерте

Певица Надежда Бабкина получила травму во время юбилейного концерта. Об этом артистка сообщила журналу «7 дней».
«За кулисами у стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища…», — рассказала Бабкина в интервью журналу. Травма произошла непосредственно перед ее выходом на сцену для дуэтного номера с Александром Буйновым. Несмотря на травму, артистка не прервала выступление. Уже после выступления выяснилось, что при падении она также повредила ногу.
По словам артистки, рука уже зажила, но нога продолжает беспокоить. Тем не менее, Надежда Бабкина не отменяет свои спектакли и концерты, хотя и вынуждена временно отказаться от активных танцевальных движений. Юбилейный концерт Бабкиной сопровождался еще одной неприятной ситуацией — задержкой выступления из-за опоздания Николая Баскова. Из-за этого пришлось отложить номер на полтора часа.
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