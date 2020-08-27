Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Беларуси

Александр Лукашенко считает, что против Белоруссии идет «гибридная война» Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Против Белоруссии началась «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко

По мнению белорусского президента, сейчас в отношении его страны начался «определенный этап гибридной войны». «Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что «неустоявшиеся соседи» Белоруссии не только заявляют о проведении повторных выборов в республике, но вмешиваются во внутренние дела страны. Он назвал эти факты «дипломатической войной».

Массовые протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. Демонстранты выступили против победы Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Лукашенко потребовал уволить преподавателей из школ, которые принимали участие в митингах, пишет агентство Nation News. В Кремле заявили, что события в Беларуси — внутренние проблемы республики, передает «Федеральное агентство новостей».

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