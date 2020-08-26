МВД Беларуси озвучило количество задержанных на митингах

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Белоруссия, митинг, флаг белоруссии, Белоруссия
По данным МВД, Александра Лукашенко пришли поддержать более 16 тысяч граждан Фото: Sergei Grits, AP/TASS
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Протесты в Белоруссии

На оппозиционных митингах в Белоруссии, прошедших 25 августа, задержали 51 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек», — говорится в сообщении. По данным министерства, на протесты пришло не более 4,8 тысяч граждан. Больше всего митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно.

Как сообщает пресс-служба, на мероприятия в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко пришли 16 750 человек. Большая часть этих митингов прошла в Брестской, Гродненской и Минской областях.

В Минске в один день прошли митинги оппозиции Белоруссии и в поддержку власти, передает телеканал 360. На одном из них женщина кричала, что, если президента не поддержать, то попадешь в ад.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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