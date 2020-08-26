МВД Беларуси озвучило количество задержанных на митингах

На оппозиционных митингах в Белоруссии, прошедших 25 августа, задержали 51 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек», — говорится в сообщении. По данным министерства, на протесты пришло не более 4,8 тысяч граждан. Больше всего митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно.
Как сообщает пресс-служба, на мероприятия в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко пришли 16 750 человек. Большая часть этих митингов прошла в Брестской, Гродненской и Минской областях.
В Минске в один день прошли митинги оппозиции Белоруссии и в поддержку власти, передает телеканал 360. На одном из них женщина кричала, что, если президента не поддержать, то попадешь в ад.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.