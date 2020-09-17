На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

Правительство Росси проведен реконструкцию Белого дома в Москве стоимостью 5,25 млрд рублей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе кабинета министров. Часть суммы уже заложена в проект федерального бюджета на следующую трехлетку.
«На 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд рублей, на 2023-й — 799,1 млн рублей. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается. Общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.
Проектом запланированы реставрация внутренних конструкций здания и благоустройство прилегающей территории. Как ранее сообщила Главгосэкспертиза, архитектурный облик Дома правительства, его геометрические параметры, цветовое решение и материал отделки фасадов будут сохранены.
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