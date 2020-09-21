Deutsche Bank оценил сомнительные транзакции олигархов из России

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Немецкие СМИ сообщили, что Deutsche Bank мог быть замешан в «подозрительной торговле акциями» для россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители Deutsche Bank прокомментировали информацию о сомнительных транзакциях россиян. Немецкие СМИ, опираясь на данные подразделения американского Минфина FinCen, сообщили, что финансовая организация могла быть замешана в «подозрительной торговле акциями» для клиентов из России, но в 2014 году по итогам проверки не приняла никаких мер.

Ранее сообщалось, что несколько россиян попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Их опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра». Среди них СМИ называют предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.

«Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил о ряде исторических тем. Относительно Deutsche Bank — они известны надзорным органам», — приводит слова из сообщения представителей Deutsche Bank РИА «Новости». Там добавили, что указанные в расследовании данные уже были исследованы и привели к соглашению с ведомствами. Где это необходимо, отметили в финансовой организации, были сделаны выводы.

По словам представителей Deutsche Bank, сведения из отчетов о подозрительных транзакциях (SAR) оперативно выявляются и передаются властям. Там подчеркнули, что SAR содержит лишь предупреждения о возможных проблемах, а не сам факт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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