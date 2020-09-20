20 сентября 2020

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Среди операций, привлекших внимание финансовой разведки США оказались Валентий Юмашев и Сергей Ролдугин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

Среди них СМИ называют предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.

«Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об „услугах“ с 2006 по 2008 год», — пишут «Важные истории». В списке подозрительных финопераций также виолончелист и близкий знакомый Путина — Сергей Ролдугин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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