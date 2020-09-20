Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».
Среди них СМИ называют предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.
«Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об „услугах“ с 2006 по 2008 год», — пишут «Важные истории». В списке подозрительных финопераций также виолончелист и близкий знакомый Путина — Сергей Ролдугин.
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